Москва15 мая Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, согласно которому Европа лишится обещанных американских ракет Tomahawk, полноценной замены которым у них нет. ОБ этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно документу, запланированную перегруппировку 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии ВС США отменили. Она должна была пройти ротацию через Польшу, страны Балтии и Румынию.

В меморандуме также отменена запланированная переброска в Германию батальона, специализирующегося на применении ракет и снарядов большой дальности, и дано указание о выводе из Европы командования, курирующего эти возможности говорится в материале

Теперь часть военнослужащих бригады, которая уже находилась в Европе, должна вернуться в Америку.

В подготовленных Пентагоном для прессы тезисах это решение напрямую увязывается с раздражением в адрес Европы и прежде всего Германии. В документе отмечается, что европейские страны "не поддержали Америку, когда она в них нуждалась", а недавние высказывания Германии были "неуместными и контрпродуктивными".

Ранее сообщалось, что Берлин продолжает консультации с США по вопросу размещения на своей территории крылатых ракет Tomahawk​​​.