Москва10 мая Вести.Европейцы осознали, что не смогут заменить ракеты США. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, комментируя решение США не размещать дальнобойные ракеты в Германии.

Эксперт напомнил, что план по развертыванию этого оружия был разработан еще при экс-президенте США Джо Байдене.

Они планировали … поставить … наземные установки Typhon – это аналог морской установки Мk 41 вертикального пуска, который имеет возможность пускать ракеты SM-6 двойного назначения. Ракета Tomahawk и ракета Dark Eagle, которые вот недавно анонсировали американцы. Будет это? Естественно, это вызвало беспокойство в Соединенных Штатах, уже там … выступили против … и порекомендовали … переместить … например, в Польшу. Польша уже с радостью подтвердила, что готова. Но тем не менее европейцы задумались … чем бы … американские ракеты заместить, и оказалось, что нечем. Есть проекты по созданию … но все это не завтра и не послезавтра, а где-то в 30-х годах. А пока без американцев европейцы сделать ничего не могут сказал Бужинский

Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия продолжает консультации с США по вопросу размещения на своей территории крылатых ракет Tomahawk​​​. Уточняется, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает, что поставки из США дальнобойных ракет возможны.