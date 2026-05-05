В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у Европы Politico: у Европы не хватает дальнобойного оружия

Москва5 мая Вести.В НАТО признали, что у Европы недостаточно возможностей для ведения дальнего боя. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.

В июле 2024 года власти США и правительство Германии объявили о намерении размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, значительно превосходящее находящиеся в Европе орудия​​​. В частности, речь шла о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Между тем на прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в связи с сокращением военного контингента в Германии.

Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что Европе по-прежнему не хватает возможностей в вопросе дальних боевых действий говорится в сообщении

Как сообщает издание, Германия столкнется с нехваткой ракетного вооружения после сокращения численности войск США. В Берлине рассчитывали, что Вашингтон в ближайшее время разместит на территории ФРГ ракеты большой дальности, способные наносить удары вглубь территории России, но теперь "этот план фактически мертв".

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, чье имя не разглашается, любое сокращение возможностей в сегодняшней геополитической ситуации в Европе "вызывает беспокойство". При этом, как пишет Politico, в Европе пока не существует непосредственной замены Tomahawk.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии, вызвано тем, что союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности в решении иранского вопроса. Об этом заявила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер.