Politico: США могут отказаться от поставки Tomahawk в ФРГ из-за позиции России

США не решаются поставлять ракеты Tomahawk в Германию из-за России Politico: США могут отказаться от поставки Tomahawk в ФРГ из-за позиции России

Москва5 июн Вести.Пентагон может отказаться от запланированной поставки Германии ракет Tomahawk, опасаясь возможной реакции России.

Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на двух европейских и одного американского чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне "опасаются, что Россия воспримет эту поставку как эскалацию напряженности". Источники утверждают, что американские представители учитывают ответные меры со стороны Москвы в случае реализации замыслов по Tomahawk.

Как отметила Politico, заминка с ракетами также может быть связана с сокращением военного арсенала США на фоне конфликта с Ираном.

Кроме того, Пентагон все еще официально не обнародовал планы относительно 5 тысяч военнослужащих, которых ранее планировалось перебросить в Германию. Весной текущего года Вашингтон принял решение отказаться от этой инициативы.

В Берлине выражают обеспокоенность тем, что сокращение американского военного присутствия в Европе может привести к необходимости быстрого восполнения пробелов в обороноспособности, что превышает текущие возможности европейской военной промышленности, отмечается в публикации.

Ранее военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью ИС "Вести" заявил, что на возможность американцев производить ракеты Tomahawk может повлиять нехватка редкоземельных металлов, например, вольфрама.