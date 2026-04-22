США израсходовали треть всех ракет Tomahawk Конгрессмен Райан: США потратили треть ракет Tomahawk в войне с Ираном

Москва22 апр Вести.Соединенные Штаты израсходовали треть всех своих запасов крылатых ракет Tomahawk в иранском конфликте, заявил член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан в ходе парламентских слушаний.

Райан напомнил коллегам, что ежегодно США производят 80 единиц Tomahawk, передает агентство ТАСС.

За первые четыре недели войны мы израсходовали… свыше 850 ракет Tomahawk, то есть больше 30% нашего арсенала… Таким образом, за четыре недели был применен 10-летний запас, если брать текущие темпы производства сказал Райан

Кроме того, Пентагон потратил пятую часть своих крылатых ракет JASSM, а также половину ракет для комплексов противоракетной и противовоздушной обороны THAAD и Patriot в иранском конфликте, добавил конгрессмен.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что США расходуют ракеты Tomahawk быстрее, чем успевают пополнять свои запасы.

Эксперт Келли Гриеко в беседе с CBS News отметила, что всего Пентагон располагает примерно 3100 единицами Tomahawk. Максимально же возможные темпы их производства в США оцениваются в 2330 ракет ежегодно.