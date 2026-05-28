В США оценили срок восполнения израсходованного в конфликте с Ираном вооружения

Москва28 мая Вести.США потребуется несколько лет для восстановления запасов отдельных видов вооружения, израсходованных в конфликте с Ираном, говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательным в РФ).

Согласно документу, в ходе ударов по Ирану было использовано более тысячи ракет Tomahawk. Эксперты центра считают, что США смогут восстановить запасы этих ракет к показателю, который был до начала конфликта, лишь к концу 2030 года или к началу 2031 года.

В CSIS подсчитали, что также было израсходовано от 1060 до 1430 боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, запасы которых удастся пополнить к середине 2029 года. То же касается и арсеналов перехватчиков для систем противоракетной обороны THAAD.

Авторы доклада отметили, что у США сейчас достаточно боеприпасов для любого вероятного сценария в войне с Ираном. Как следствие, продолжили аналитики, из-за этого Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными трудностями в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

О том, что нехватка вооружения ставит Вашингтон в уязвимое положение, в середине апреля говорил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.