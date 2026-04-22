Москва22 апрВести.Нехватка вооружения ставит Вашингтон в уязвимое положение перед Тегераном. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену на YouTube-канале.
Согласно информации эксперта, США использовали тысячу зенитных ракет класса "земля-земля" в ходе вооруженного конфликта с Ираном.
Он выразил сомнение, что в оборонном арсенале Соединенных Штатов "хоть что-нибудь осталось", а на восстановление запасов может уйти несколько лет.
Иранцы находятся в лучшем положенииотметил Макгрегор
По мнению экс-советника Пентагона, США рискуют оказаться проигравшей стороной в данном противостоянии.
Ранее Макгрегор заявлял, что Иран в конфликте с США сражается за собственное выживание, а Вашингтон начал операцию лишь с целью извлечения прибыли.