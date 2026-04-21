Москва21 апр Вести.Военная операция против Ирана привела к значительному истощению ключевых запасов ракет Вооруженных сил США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов и источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона.

По оценке американского ведомства, из-за ближневосточного конфликта возник "краткосрочный риск" нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие несколько лет.

Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за семь недель боевых действий американские военные израсходовали не менее 45% запасов высокоточных ракет, около половины ракет THAAD для перехвата баллистических целей и почти 50% зенитных ракет Patriot.

При этом для продолжения боев против Ирана у США пока достаточно боеприпасов. Однако оставшихся запасов уже недостаточно для противостояния равному по силе противнику, такому как Китай, отмечается в докладе. По данным CSIS, потребуется несколько лет, чтобы вернуть арсенал к довоенному уровню.

Высокие затраты на боеприпасы создали период повышенной уязвимости в западной части Тихого океана сказал один из авторов доклада, полковник морской пехоты США в отставке Марк Кансиан

Кансиан утверждает, что на пополнение запасов уйдет от одного до четырех лет, а затем еще несколько лет потребуется для расширения запасов до необходимого объема.

При этом главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в ответ на запрос CNN заявил, что у военных есть все необходимое для выполнения любой задачи, которую поставит президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп запросил рекордно большую сумму на военный бюджет США на следующий год.