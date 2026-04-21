Москва21 апр Вести.Пентагон обнародовал детали запроса президента Дональда Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год. Данные приводит агентство Reuters.

Пентагон ввел новую категорию — "президентские приоритеты". В перечень вошли система противоракетной обороны "Золотой купол", развитие беспилотных систем, искусственный интеллект, инфраструктура данных и оборонно-промышленная база.

что является самым большим увеличением расходов на оборону в годовом исчислении за послевоенный период подчеркивается в публикации

Бюджет при этом не покрывает расходы на конфликт с Ираном. Средства предлагается направить на финансирование многолетних контрактов по боеприпасам, инвестиции в беспилотники, закупку самолетов и строительство кораблей.

В прошлом году Трамп также запросил рекордную сумму на национальную оборону – сначала 892,6 миллиарда долларов, а затем еще 150 миллиардов долларов в рамках дополнительного бюджетного запроса. Тогда сумма впервые в истории превысила 1 триллион долларов.

