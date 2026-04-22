США заложили в расходы бюджета на 2027 год $1,4 млрд на нужды НАТО

Пентагон раскрыл запланированные на 2027 год расходы США на нужды НАТО США заложили в расходы бюджета на 2027 год $1,4 млрд на нужды НАТО

Москва22 апр Вести.США планируют направить почти 1,4 миллиарда долларов на нужды НАТО в 2027 финансовом году, следует из бюджетного запроса Пентагона.

По сравнению с прошлым годом эта статья бюджетных расходов увеличилась на 96,1 миллиона долларов, говорится в материале РИА Новости.

Бюджет на 2027 финансовый год предусматривает 756,7 миллиона долларов на расходы по эксплуатации и обслуживанию счета для общих финансовых потребностей Организации Североатлантического договора, связанных с военным бюджетом НАТО сказано в статье

В запросе также прописаны 604,3 миллиона долларов на программу инвестиций в безопасность альянса.

Таким образом, общий объем финансирования НАТО со стороны Вашингтона в следующем финансовом году составит 1,36 миллиарда долларов, говорится в материале агентства.

1 апреля Трамп утверждал, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как альянс отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.

В дальнейшем американский президент раскритиковал генсека Североатлантического альянса Марка Рютте из-за отказа блока оказать поддержку американцам в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.

Комментируя ситуацию, заместитель Рютте Радмила Шекеринская признала, что время, когда НАТО могла рассчитывать на выполнение американцами всей тяжелой работы по обеспечению безопасности блока, осталось в прошлом.

13 апреля глава Белого дома в беседе с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.

Трамп добавил, что годы участия Соединенных Штатов в НАТО научили их полагаться на собственные силы, а не на поддержку других стран – участниц альянса.