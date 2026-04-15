США намерены увеличить финансирование производства БПЛА в 242 раза Пентагон хочет увеличить расходы на производство беспилотников в 242 раза

Москва15 апр Вести.Группа автономных боевых систем Пентагона (DAWG) сделала запрос на увеличение ее бюджета в 242 раза, сообщает РИА Новости.

В документах военного министерства указывается, что к 2027 году финансирование DAWG вырастет с 225 млн до 54,6 млрд долларов.

Отмечается, что 53,6 млрд долларов составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс, благодаря этому американского ведомство сможет кратно ускорить развертывание автономных систем.

Как указывает агентство, общие затраты на разработки и испытания в бюджете Пентагона планируется увеличить на 63%, с 210,4 до 343,7 млрд долларов.

Ранее стало известно, что военное министерство США будет значительно наращивать финансирование закупок новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile, которые использовались в операции против Ирана. Расходы на них вырастут с 546 млн долларов до 1,92 млрд долларов. Помимо этого, ожидается увеличение примерно в 14 раз затрат на программу ракет-перехватчиков THAAD, с 823 млн до 11,43 млрд долларов.