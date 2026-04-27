Москва27 апр Вести.Соединенные Штаты планируют в 2027 финансовом году приобрести 3203 ракеты для комплексов Patriot версии PAC-3 MSE.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы бюджетного планирования,

Согласно данным аналитического доклада Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Вашингтон рискует столкнуться с критической нехваткой ракет в случае возникновения новых масштабных конфликтов.

В публикации отмечается, что расширение закупок связано с резким сокращением запасов высокоточного оружия в ходе вооруженного противостояния с Ираном.

Основная часть заказа — почти 2,8 тысячи единиц — приходится на нужды Армии США. Это на 682% больше объема закупок в 2026 финансовом году, когда ведомство приобрело всего 358 ракет. К программе впервые присоединяются Военно-морские силы США, запросившие более 400 единиц для интеграции в корабельные системы Aegis.

На реализацию этих планов запрашивается суммарно почти 14 миллиардов долларов. При этом большая часть финансирования — свыше 12,5 миллиарда — выделяется по внеплановым каналам, что должно максимально ускорить выпуск продукции. Параллельно с этим американские власти более чем в четыре раза увеличили общий целевой показатель закупок ракет этого типа, доведя его до 13 773 единиц.

Форсированное восполнение запасов осуществляется в рамках рекордного оборонного бюджета США объемом 1,5 триллиона долларов, который вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что армия США хочет нарастить закупки HIMARS до рекорда в 2027 финансовом году.