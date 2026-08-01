Bloomberg: Пентагону нужно $18,2 млрд на восполнение запасов ракет-перехватчиков

Пентагон планирует потратить более $18 млрд для пополнения ракетных арсеналов Bloomberg: Пентагону нужно $18,2 млрд на восполнение запасов ракет-перехватчиков

Москва1 авг Вести.Министерство обороны США направило в Конгресс запрос на выделение 18,2 миллиарда долларов для пополнения запасов ракетного вооружения.

Средства предназначены для закупки ракет для систем Patriot, высотных перехватчиков THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk для Военно-морских сил США, сообщает агентство Bloomberg.

Эта сумма включена в общий запрос Пентагона к Конгрессу на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году.

Из запрашиваемых 18,2 миллиарда долларов 5,75 миллиарда планируется выделить на перехватчики для систем THAAD, 5,57 миллиарда – на ракеты для комплексов Patriot, 1,9 миллиарда – на ракеты SM-6.

Часть средств будет направлена на приобретение крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые были впервые использованы США в ходе военной операции против Ирана.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" в марте 2026 года допустил быстрое истощение запасов у американской армии ракет Patriot на фоне конфликта с Ираном.