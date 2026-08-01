Москва1 авгВести.Министерство обороны США направило в Конгресс запрос на выделение 18,2 миллиарда долларов для пополнения запасов ракетного вооружения.
Средства предназначены для закупки ракет для систем Patriot, высотных перехватчиков THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk для Военно-морских сил США, сообщает агентство Bloomberg.
Эта сумма включена в общий запрос Пентагона к Конгрессу на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году.
Из запрашиваемых 18,2 миллиарда долларов 5,75 миллиарда планируется выделить на перехватчики для систем THAAD, 5,57 миллиарда – на ракеты для комплексов Patriot, 1,9 миллиарда – на ракеты SM-6.
Часть средств будет направлена на приобретение крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые были впервые использованы США в ходе военной операции против Ирана.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" в марте 2026 года допустил быстрое истощение запасов у американской армии ракет Patriot на фоне конфликта с Ираном.