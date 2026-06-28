Москва28 июн Вести.Пентагону могут понадобиться годы, чтобы восстановить запасы ракет после операции в Иране. Это заставляет США срочно искать более дешевые и быстрые способы производства вооружений, пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, американская оборонная промышленность выпускает недостаточное количество ракет, при этом их стоимость остается очень высокой. FT отмечает, что США производят около 600 ракет Tomahawk в год, каждая из которых стоит 2,6 млн долларов. Одна баллистическая ракета малой дальности Precision Strike Missile обходится в 1,6 млн долларов, а крылатая ракета класса "воздух - земля" JASSM стоит 1,9 млн долларов. В таких условиях, как пишет газета, Пентагону потребуется не несколько месяцев, а годы, чтобы восполнить ракеты, израсходованные во время операции в Иране.

Бывший чиновник Пентагона Майкл Хоровиц заявил FT, что американский арсенал зависит от дорогих и сложных систем, производство которых затруднено. По его словам, сейчас наступает новая эпоха вооружений, и США необходимо менять свой подход.

Financial Times также отмечает, что в США уже появляются многочисленные экспериментальные проекты и программы по закупке ракет и беспилотников. Военно-воздушные силы США запросили 12 млрд долларов на приобретение 28 тыс. ракет в течение ближайших пяти лет. Кроме того, Пентагон сообщил о планах закупить 10 тыс. ракет наземного базирования за три года.

В апреле член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Нью-Йорк Пэт Райан сообщил, что за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали более 1 тыс. ракет AGM-158 JASSM и 850 ракет Tomahawk. Это составляет около 20% и более 30% американских запасов этих вооружений соответственно. По его оценке, при нынешних темпах производства США потребуется примерно 10 лет, чтобы восстановить запасы ракет Tomahawk.