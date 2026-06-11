Fox News: Трамп заявил, что США выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану

Трамп: США за прошедшую ночь выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk Fox News: Трамп заявил, что США выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану

Москва11 июн Вести.В новой волне ударов по Ирану в ночь на 11 июня США использовали 49 крылатых ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News.

Некоторые цели находятся на удалении 65 км от Тегерана, отметил Трамп.

По словам Трампа, 49 ракет Tomahawk использованы для ударов по целям в Иране сообщает Fox News

Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.

Портал Axios написал, что США в ходе новой атаки нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), радарам, а также пунктам управления беспилотниками (БПЛА).