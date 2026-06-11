Москва11 июнВести.В новой волне ударов по Ирану в ночь на 11 июня США использовали 49 крылатых ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Некоторые цели находятся на удалении 65 км от Тегерана, отметил Трамп.
По словам Трампа, 49 ракет Tomahawk использованы для ударов по целям в Иранесообщает Fox News
Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.
Портал Axios написал, что США в ходе новой атаки нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), радарам, а также пунктам управления беспилотниками (БПЛА).