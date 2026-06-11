Fox News: Трамп заявил, что провел переговоры с иранскими чиновниками

Трамп сообщил, что разговаривал с иранскими чиновниками Fox News: Трамп заявил, что провел переговоры с иранскими чиновниками

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонные переговоры с иранскими чиновниками. Об этом сообщил журналист Fox News

По словам корреспондента телеканала, Трамп заявил, что высокопоставленные чиновники Ирана якобы попросили американского лидера остановить удары по стране.

Американский лидер также рассказал журналисту, что Штаты в новой волне ударов по Ирану использовали 49 крылатых ракет Tomahawk.

Агентство Tasnim, в свою очередь, написало, что иранские представители не проводили телефонных разговоров с главой Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что Штаты планируют возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Позднее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили нанесение дополнительных ударов по Исламской Республике "в целях самообороны".

Иран в качестве ответа на повторные удары США принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.