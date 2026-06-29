Москва29 июн Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что представители Ирана запросили встречу.

Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе сообщил глава Белого дома

Ранее Иран отказался от проведения технических переговоров с США, сославшись на недавний инцидент с обменом ударами в Ормузском проливе. Однако вскоре агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что Вашингтон и Тегеран возобновят технические консультации по всем направлениям двустороннего меморандума о взаимопонимании.