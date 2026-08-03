Трамп заявил, что начало переговоров с Тегераном запланировано на 3 августа

"Мы ведем диалог": Трамп анонсировал начало переговоров с Ираном 3 августа Трамп заявил, что начало переговоров с Тегераном запланировано на 3 августа

Москва3 авг Вести.Вашингтон и Тегеран проведут переговоры в понедельник, 3 августа. Об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета.

Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров​​​. Они начнутся завтра (в понедельник – прим. ред.) днем отметил Трамп

По мнению американского президента, сделка по денуклеаризации Ирана будет достигнута.

Думаю, есть сделка​​​. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному (вопросу - прим. ред.), или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана сказал президент США

Глава Белого дома также рассказал о том, что представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии обратились с просьбой к американским властям приостановить планы Вашингтона по нанесению ударов по исламской республике.

2 августа Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о своем решении отменить планировавшиеся "мощные атаки" на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта. При этом президент США подчеркнул, что соглашение должно быть достигнуто в "максимально сжатые сроки".

По словам американского лидера, контуры возможной сделки с Тегераном включают в себя открытие Ормузского пролива и отказ от ядерного оружия.