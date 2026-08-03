Трамп утверждает, что США и Иран заключат сделку по Ормузскому проливу Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу

Москва3 авг Вести.Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

Он уточнил, что получил от ближневосточных союзников США заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

Думаю, есть сделка​​​. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерному [вопросу] или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана сказал Трамп

Американский лидер заявил, что переговоры с Тегераном начнутся в понедельник, 3 августа. Глава Белого дома отметил, что принял решение не наносить планировавшиеся массированные удары по Ирану по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. При этом Трамп добавил, что сам Тегеран попросил его не атаковать его, однако подчеркнул, что армия США может в любой момент возобновить удары по Ирану, "если в этом будет необходимость".

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил в своем Telegram-канале, что Иран и Оман практически завершили переговоры по судоходству в Ормузском проливе, хотя до этого иранское агентство Fars заявило, что Тегеран не планирует открытие Ормузского пролива, а все сообщения об этом являются ложными.