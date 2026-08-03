Трамп: Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия попросили США отложить атаку на Иран Трамп объяснил, почему США решили отменить удары по Ирану

Москва3 авг Вести.Представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии обратились к американской стороне с просьбой поставить на паузу планы по нанесению ударов по Тегерану. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ на борту своего самолета по пути в Вашингтон.

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Он подчеркнул, что запланированная атака на Иран была отменена в том числе и по просьбе самого Тегерана. При этом глава Белого дома заверил, что США готовы вернуться к бомбежкам "в любой момент, когда захотят".

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Ранее Трамп заявил, что переговоры с Тегераном начнутся в понедельник, 3 августа. Он также выразил уверенность, что сделка по денуклеаризации Ирана будет достигнута.

31 августа американский президент в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид заявил, что США вскоре уничтожат военный потенциал, который еще остается у Тегерана. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон собирается наносить очень сильные удары по Ирану.