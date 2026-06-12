Москва12 июнВести.Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану в ночь на 12 июня из-за того, что его переубедило руководство Катара, ОАЭ и Пакистана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата, осведомленного о разговорах.
Вскоре после того, как президент Дональд Трамп в четверг утром сделал пост о том, что он нанесет по Ирану "очень мощные удары сегодня ночью", лидеры из Персидского залива и южноазиатских стран позвонили президенту в отчаянной попытке переубедить его. Они заверили его в том, что предварительное соглашение... фактически уже близкоГговорится в сообщении
Уточняется, что американскому лидеру звонили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мохаммед Бен Заид Аль Нахайян и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.
Накануне Трамп анонсировал очень мощные удары по Ирану, обещая разбомбить его "к чертовой матери".