Катар, ОАЭ и Пакистан убедили Трампа не бомбить Иран "к чертовой матери" Трамп передумал бомбить Иран после аргументов Катара, ОАЭ и Пакистана

Москва12 июн Вести.Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану в ночь на 12 июня из-за того, что его переубедило руководство Катара, ОАЭ и Пакистана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата, осведомленного о разговорах.

Вскоре после того, как президент Дональд Трамп в четверг утром сделал пост о том, что он нанесет по Ирану "очень мощные удары сегодня ночью", лидеры из Персидского залива и южноазиатских стран позвонили президенту в отчаянной попытке переубедить его. Они заверили его в том, что предварительное соглашение... фактически уже близко Гговорится в сообщении

Уточняется, что американскому лидеру звонили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мохаммед Бен Заид Аль Нахайян и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.

Накануне Трамп анонсировал очень мощные удары по Ирану, обещая разбомбить его "к чертовой матери".