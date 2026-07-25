Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники в американском оборонном ведомстве.

По данным издания, в пятницу президент Дональд Трамп впервые за последние 13 дней не отдал приказ о нанесении очередной серии ударов по Исламской Республике, хотя ранее он делал это ежедневно. При этом, как отмечает Axios, "на данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется". Источники портала полагают, что отказ Трампа от бомбардировок в пятницу "служит свидетельством того, что он готов предоставить пространство для дипломатии, а также подтверждением того, что […] на нынешнем уровне удары США достигли предела своей эффективности".

В то же время Пентагон продолжает готовить альтернативные сценарии.

ВС США по-прежнему готовят планы возможного возвращения к масштабной военной операции, но Трамп не отдавал приказов двигаться в этом направлении приводит Axios слова собеседника

Издание уточняет, что президенту был представлен план очередной волны ударов, "но он отдал военным распоряжение не наносить их".

Ранее Трамп заявил о готовности США выслушать предложения Ирана о сделке.