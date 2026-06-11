Трамп отменил удары по Ирану, которые были запланированы на вечер 11 июня

Трамп отменил запланированные на вечер удары по Ирану Трамп отменил удары по Ирану, которые были запланированы на вечер 11 июня

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, которые были запланированы на вечер 11 июня. О своем решении глава Белого дома сообщил на странице в соцсети Truth Social.

В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до сведения высшего руководства Ирана и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменяю запланированные на сегодня вечером удары и бомбардировки Ирана говорится в посте американского лидера

Трамп добавил, что все вовлеченные в конфликт страны – США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие – одобрили обсуждаемые в рамках потенциальной сделки вопросы.

До заключения соглашения блокада Ормузского пролива "будет действовать в полном объеме". Время и место подписания сделки глава Белого дома пообещал объявить в ближайшее время.

Ранее президент США пообещал разбомбить Иран "к чертовой матери" в ночь на 12 июня. Он также заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк, но не уверен, что у американцев хватит духу на это.