Москва11 июнВести.Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, которые были запланированы на вечер 11 июня. О своем решении глава Белого дома сообщил на странице в соцсети Truth Social.
В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до сведения высшего руководства Ирана и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменяю запланированные на сегодня вечером удары и бомбардировки Иранаговорится в посте американского лидера
Трамп добавил, что все вовлеченные в конфликт страны – США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие – одобрили обсуждаемые в рамках потенциальной сделки вопросы.
До заключения соглашения блокада Ормузского пролива "будет действовать в полном объеме". Время и место подписания сделки глава Белого дома пообещал объявить в ближайшее время.
Ранее президент США пообещал разбомбить Иран "к чертовой матери" в ночь на 12 июня. Он также заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк, но не уверен, что у американцев хватит духу на это.