Москва11 июнВести.Президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк, однако не уверен, что у американцев хватит духу на это.
Трамп пояснил, что захват острова всегда был для него предпочтительным вариантом событий.
Я всегда предпочитал захватить остров Харк… Я бы предпочел именно это. Я не уверен, что у Америки хватит духу на этосказал Трамп в программе Fox & Friends
Американский президент допускает отправку ограниченного военного контингента в Иран, поскольку уверен, что даже небольшая группа солдат может "захватить там все".
Он анонсировал "очень сильный удар" по Ирану, при этом, по его словам, предстоящие бомбардировки будут "масштабнее и мощнее" предыдущих.
Ранее ВС США нанесли серию ударов по Ирану. Атаки возобновились после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache.