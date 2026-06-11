Трамп хочет захватить остров Харк, но не уверен, что у США "хватит духу на это" Трамп не уверен, что США смогут захватить иранский остров Харк

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк, однако не уверен, что у американцев хватит духу на это.

Трамп пояснил, что захват острова всегда был для него предпочтительным вариантом событий.

Я всегда предпочитал захватить остров Харк… Я бы предпочел именно это. Я не уверен, что у Америки хватит духу на это сказал Трамп в программе Fox & Friends

Американский президент допускает отправку ограниченного военного контингента в Иран, поскольку уверен, что даже небольшая группа солдат может "захватить там все".

Он анонсировал "очень сильный удар" по Ирану, при этом, по его словам, предстоящие бомбардировки будут "масштабнее и мощнее" предыдущих.

Ранее ВС США нанесли серию ударов по Ирану. Атаки возобновились после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache.