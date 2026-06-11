Москва11 июн Вести.Соединенные Штаты готовятся напасть на иранский остров Харк, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль остров, однако не уверен, что у американцев хватит духу на это.

По данным CNN, операцию Харка готовили уже несколько месяцев, однако ее все время откладывали из-за высоких рисков.

Официальные лица сообщили президенту Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного количества наземных войск и потенциально может привести к тяжелым потерям со стороны США говорится в материале телеканала

У Пентагона и администрации Белого дома захват острова фигурировал в числе сценариев "эндшпиля". Реализация такой операции допускалась лишь как крайнего средства, которое могло бы кардинально изменить соотношение сторон в конфликте.

В самом Иране готовятся к возможному вторжению: Тегеран уже перебросил на остров Харк дополнительные военные силы и средства противовоздушной обороны. Источники также сообщили, что иранская сторона установила на острове минные ловушки — противопехотные и противотанковые мины, в том числе на береговой линии, где могли бы высадиться американские войска в случае, если президент Трамп отдаст приказ о проведении наземной операции.