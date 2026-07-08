Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп допустил возможность установления американского контроля над иранским островом Харк. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в контексте обсуждения дальнейших мер воздействия на Тегеран.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, является ключевым стратегическим объектом Ирана, на который приходится большая часть экспорта иранской сырой нефти. Эксперты отмечают, что гипотетический захват или блокирование этого транспортного узла силами США может полностью парализовать энергетический экспорт исламской республики и оказать серьезное влияние на мировые цены на энергоносители.

Официальные представители Министерства обороны США и командования вооруженных сил в регионе пока не комментировали техническую возможность реализации подобного сценария. Иранская сторона ранее заявляла, что любые попытки посягательства на ее суверенную территорию и экономическую инфраструктуру встретят решительный военный ответ.