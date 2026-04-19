Трамп выступил против высадки США на острове Харк из-за опасений больших потерь

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп отверг идею захвата американскими военными иранского острова Харк в Персидском заливе, поскольку опасался, что эта операция приведет к большим потерям в армии, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, главу Белого дома заверяли в успехе наземной высадки на острове Харк, но он посчитал, что американские военные окажутся легкой мишенью и понесут "недопустимо большие потери".

В марте Трамп допустил, что американские военные попробуют взять Харк, причем "очень легко".

Как считает депутат Госдумы Юрий Афонин, наземная высадка военного контингента США на остров приведет к обвалу рейтинга Трампа перед промежуточными выборами в американский Конгресс в ноябре 2026 года.