Москва11 июн Вести.ООН выступает против озвученных президентом США Дональдом Трампом планов по захвату иранского острова Харк. Об этом заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Также в ООН высказались против планов США о том, чтобы взять под контроль нефтяную структуру Ирана.

Очевидно, это не то, что мы бы хотели видеть​​​. Мы бы хотели, чтобы события развивались в противоположном направлении: больше в сторону дипломатии, чем дальнейших разрушений сказал журналистам Дюжаррик, комментируя слова главы Белого дома

Ранее Трамп заявил, что хочет взять под контроль иранский остров Харк. Однако, как добавил глава Белого дома в разговоре с телеканалом Fox News, он не уверен, что у американцев хватит духу на это. При этом, по признанию Трампа, захват острова всегда был для него предпочтительным вариантом развития событий.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся напасть на остров Харк.