Трамп не стал рассуждать о планах направить военных США на захват острова Харк

Трамп уклонился от ответа на вопрос об отправке военных на захват острова Харк Трамп не стал рассуждать о планах направить военных США на захват острова Харк

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос журналиста Fox News о вероятности отправки американских военных для захвата иранского острова Харк.

Я не могу вам этого сказать, было бы глупо обсуждать подобное заявил американский лидер

На уточняющий вопрос журналиста телеканала о проведении наземной операции на упомянутом острове Трамп ответил, что "также не хочет говорить об этом".

Американский лидер также высказал мнение, что от Ирана "ничего не останется", если Исламская Республика откажется заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.

В этой связи Трамп заявил, что в ближайшее время американские вооруженные силы продолжат "беспрерывно" наносить удары по Ирану.

С 8 июля американские военные провели серию атак на Иран. По утверждению Центрального командования Вооруженных сил США, эти действия были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива, а также на объявленное Тегераном временное прекращение движения судов через этот водный коридор.

После очередных американских бомбардировок иранские силы нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.