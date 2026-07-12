Минобороны: силы ПВО Катара и ОАЭ отражают удары ракет и БПЛА из Ирана

Средства ПВО Катара и ОАЭ работают над перехватом ракет и беспилотников из Ирана Минобороны: силы ПВО Катара и ОАЭ отражают удары ракет и БПЛА из Ирана

Москва12 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов пытаются нейтрализовать удары ракет и дронов, летящих со стороны Ирана.

Об этом сообщили в пресс-службе эмиратского Министерства обороны.

Системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников говорится в публикации

Об отражении ракетной атаки также заявили в Министерстве обороны Катара.

Угроза безопасности устранена, ситуация нормализовалась указывается в уведомлении ведомства

Перед этим Иран начал серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке в качестве ответной реакции. Некоторое время спустя власти Бахрейна призвали местных жителей спрятаться в укрытиях на фоне воздушной тревоги.

Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.