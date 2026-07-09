Средства ПВО Кувейта отражают ракетные и беспилотные атаки Средства ПВО Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА

Москва9 июл Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку с использованием дронов и ракет, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.

ПВО Кувейта в настоящее время противостоит вражеским ракетным атакам и ударам беспилотников говорится в заявлении ведомства в социальной сети X

До этого воздушная тревога была объявлена на Бахрейне. Граждан и жителей королевства призвали сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что США наносят удары по Исламской Республике Иран. В командовании отметили, что атаки призваны ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

Тегеран заявил, что в ответ на удары со стороны Вашингтона он в ближайшее время проведет масштабную атаку на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.