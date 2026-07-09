Москва9 июлВести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку с использованием дронов и ракет, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.
ПВО Кувейта в настоящее время противостоит вражеским ракетным атакам и ударам беспилотниковговорится в заявлении ведомства в социальной сети X
До этого воздушная тревога была объявлена на Бахрейне. Граждан и жителей королевства призвали сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что США наносят удары по Исламской Республике Иран. В командовании отметили, что атаки призваны ослабить способности Ирана "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".
Тегеран заявил, что в ответ на удары со стороны Вашингтона он в ближайшее время проведет масштабную атаку на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.