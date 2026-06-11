Москва11 июн Вести.Власти Кувейта закрыли воздушное пространство над страной из‑за атаки, которую Иран осуществил по территории эмирата. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации эмирата в соцсети Х.

Эта мера принята в свете чудовищных иранских атак на территорию Кувейта и потенциальных рисков, которые это может представлять для гражданской авиации в регионе говорится в сообщении ведомства

В публикации отмечается, что находящиеся в небе рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил эмирата доложили, что силы противовоздушной обороны Кувейта отражают воздушную атаку.

Накануне стало известно, что Иран нанес удар по 18 объектов США на Ближнем Востоке в ночь на 11 июня. Тегеран атаковал американские авиабазы "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.