Москва5 апр Вести.Власти Кувейта сообщили об атаке иранских беспилотников в ночь с 4 на 5 апреля. Удары были нанесены по ряду важных объектов страны, включая комплекс министерств, и причинили значительный материальный ущерб, сообщает газета Kuwait Times.

Министерство финансов Кувейта сообщило, что в результате атаки иранского беспилотника был нанесен значительный ущерб имуществу комплекса правительственных министерств сказано в материале газеты

Согласно этим данным, жертв нет. Сразу после инцидента к работе приступили аварийно-спасательные службы и профильные ведомства. 5 апреля сотрудники комплекса были переведены на дистанционный режим работы, прием граждан приостановлен. Возобновить очную работу планируется 6 апреля с соблюдением усиленных мер безопасности.

Помимо административных зданий, по информации издания TRT World, удары пришлись по двум электростанциям и опреснительным установкам. В результате атак выведены из строя два энергоблока, энергетической инфраструктуре страны нанесен существенный ущерб.

Кувейтская нефтяная корпорация также сообщила о пожаре, вспыхнувшем в нефтяном комплексе Шувайх.

Кувейтские военные подтвердили, что системы противовоздушной обороны страны в настоящее время работают в режиме отражения угроз со стороны вражеских ракет и беспилотников. Взрывы, которые слышат жители страны, военные объяснили успешным перехватом целей средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что Иран включил израильские электростанции в список целей для ударов.