В Кувейте приостановили работу аэропорта после атаки беспилотников и ракет

Международный аэропорт Кувейта поврежден после атаки Ирана В Кувейте приостановили работу аэропорта после атаки беспилотников и ракет

Москва3 июн Вести.Международный аэропорт Кувейта приостановил работу после атаки беспилотников и ракет из Ирана. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.

По данным ведомства, под удар попал пассажирский терминал Т1. В результате инцидента были повреждены объекты аэропортовой инфраструктуры, есть пострадавшие.

В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях говорится в сообщении

Все вылеты были временно отменены, а прибывающие самолеты перенаправляются в другие аэропорты до особого распоряжения.

Сроки возобновления работы воздушной гавани пока не называются.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте, где размещены американские военные.