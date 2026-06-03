Москва3 июнВести.Международный аэропорт Кувейта приостановил работу после атаки беспилотников и ракет из Ирана. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.
По данным ведомства, под удар попал пассажирский терминал Т1. В результате инцидента были повреждены объекты аэропортовой инфраструктуры, есть пострадавшие.
В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуацияхговорится в сообщении
Все вылеты были временно отменены, а прибывающие самолеты перенаправляются в другие аэропорты до особого распоряжения.
Сроки возобновления работы воздушной гавани пока не называются.
Ранее сообщалось, что Иран атаковал авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте, где размещены американские военные.