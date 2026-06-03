Press TV: в Кувейте атакована база США Press TV: в Кувейте атакована авиабаза Али Аль-Салем

Москва3 июн Вести.В Кувейте атакована авиабаза Али Аль-Салем, где размещены американские военные. Об этом сообщает Press TV.

Ранее в Генеральном штабе армии Кувейта заявили о том, что силы ПВО страны отражают атаку ракет и дронов.

Поступают сообщения об атаке на базу Али Аль-Салем в Кувейте, где дислоцированы американские войска уточняет канал

В воскресенье, 31 мая, телеканал CBS сообщил об атаке Ирана на авиабазу в Кувейте. По меньшей мере четверо американских военнослужащих и еще трое подрядчиков Пентагона получили легкие ранения.