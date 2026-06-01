В Кувейте при ударе Ирана по авиабазе пострадали четверо военных США

Москва1 июн Вести.На авиабазе в Кувейте четверо американских солдат и трое подрядчиков получили легкие ранения при иранском ударе по объекту, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника телеканала, все семеро сотрудников вернулись к работе в течение суток после случившегося.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные атаковали иранский радар и объекты управления беспилотниками. В Вашингтоне эту операцию назвали ответом на уничтожение дрона США MQ-1.