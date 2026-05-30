Агентство Bloomberg сообщило о ранении пяти человек на авиабазе США в Кувейте

Москва30 мая Вести.Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило о последствиях ракетного удара по авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте. Согласно имеющимся данным, средствам ПВО арабской республики удалось перехватить иранскую баллистическую ракету, однако падение ее обломков привело к ранениям личного состава и значительным потерям в технике.

Около пяти человек, включая как подрядчиков, так и военных на действительной службе, получили легкие травмы уточняет агентство

В результате инцидента был полностью уничтожен ударный беспилотник MQ-9 Reaper, еще один аппарат получил серьезные повреждения. Суммарный ущерб только по технике оценивается в 60 миллионов долларов.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара, заявив, что это ответная мера на атаку объекта в районе Бендер-Аббаса. В Центральном командовании ВС США подтвердили факт перехвата ракеты силами Кувейта.