В результате удара по базе Али Аль-Салем уничтожен БПЛА MQ-9 Reaper за $30 млн

Москва30 мая Вести.Авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте подверглась ракетному удару, приведшему к потере дорогостоящей военной техники США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в результате инцидента был полностью уничтожен один американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а второй получил тяжелые повреждения. Стоимость каждого такого аппарата оценивается в 30 миллионов долларов.

Согласно имеющейся информации, средства противовоздушной обороны Кувейта перехватили иранскую баллистическую ракету Fateh-110, однако ее обломки упали непосредственно на территорию военного объекта. Помимо повреждения БПЛА, ранения получили пять человек.

По данным Bloomberg, к настоящему моменту Иран запустил более 1850 баллистических ракет в рамках текущего обострения. Министерство обороны США также обнародовало официальные данные по операции "Эпическая ярость" против Ирана, согласно которым американские силы потеряли 14 человек убитыми и 409 ранеными.