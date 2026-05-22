США лишились 20% арсенала БПЛА MQ-9 Reaper в конфликте с Ираном

Москва22 мая Вести.В ходе военной операции против Ирана США потеряли почти 20% своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper, сообщает агентство Bloomberg.

Так, Иран уничтожил более 20 БПЛА MQ-9 Reaper, что составляет почти 20% довоенных запасов Пентагона.

При этом стоимость одного дрона достигает $30 млн.

MQ-9 Reaper оснащен мощными датчиками и камерами, может нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), уточняет Bloomberg.

По данным Тегерана, США могли потерять до 30 БПЛА MQ-9 Reaper, если учитывать БПЛА, которые получили повреждения и пошли на списание.

Общий размер ущерба от потерь MQ-9 Reaper достигает $1 млрд.

Военный источник в Иране сообщил, что Тегеран создал современное оружие, которое еще не применялось при боевых действиях, и военные готовы использовать его в случае возобновления ударов США и Израиля по Ирану.