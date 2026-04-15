США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке беспилотник ценой $240 млн

Москва15 апр Вести.На фоне напряженной военной ситуации между США, Израилем и Ираном американские военно-морские силы в апреле потеряли на Ближнем Востоке дорогостоящий разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Стоимость аппарата составляет около 240 миллионов долларов.

Об этом говорится в материале РИА Новости, основанном на документах американского военного ведомства.

Девятого апреля 2026 года (местоположение не раскрывается в целях оперативной безопасности) — крушение MQ-4C, пострадавших среди личного состава нет приводит агентство фрагмент документа, распространенного пресс-службой ВМС США

Согласно бюджетным документам Военно-морских сил на 2025–2026 финансовые годы, полная стоимость одного беспилотника MQ-4C Triton, включая сам аппарат и сопутствующее оборудование, составляет от 238 до 245 миллионов долларов.

9 апреля дрон MQ-4C Triton вылетел с базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в направлении Ормузского пролива. После завершения патрулирования в районе ОАЭ беспилотный аппарат подал сигнал бедствия, после чего были зафиксированы неполадки в работе транспондера.

Беспилотник MQ-4C Triton предназначен для ведения морской и прибрежной разведки. Дрон способен находиться в воздухе более суток, летать на высоте до 18 тысяч метров и оснащен радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и для обнаружения судов.

9 марта Вооруженные силы США признали потерю двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. За время боевых действий против Ирана американская армия потеряла уже 11 дронов такого типа.