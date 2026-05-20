США потеряли 14 самолетов и 28 дронов во время военной операции против Ирана

Москва20 мая Вести.Исследовательская служба Конгресса США опубликовала данные о существенных потерях американской авиации в ходе военной операции против Ирана.

Согласно документу, за время военной кампании Вооруженные силы Соединенных Штатов лишились 42 летательных аппаратов, среди которых истребители, беспилотники и самолеты специального назначения.

В материалах ведомства подчеркивается, что наиболее масштабный урон пришелся на парк ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9A Reaper. Авторы отчета сообщили о потере 24 единиц этой техники, отметив, что стоимость каждого такого дрона превышает 56 миллионов долларов.

Кроме того, по невыясненным причинам в акватории Персидского залива потерпел крушение разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Три истребителя F-15E были потеряны в результате "дружественного огня", а еще один самолет этой модели был сбит непосредственно в воздушном пространстве Ирана. Также зафиксированы повреждения стелс-истребителя F-35A и утрата штурмовика А-10.

Специалисты службы констатировали уничтожение на земле самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS после иранского удара. Особое внимание уделено инциденту с самолетом-заправщиком KC-135, который потерпел катастрофу, приведшую к гибели шести членов экипажа; еще семь аналогичных танкеров получили повреждения различной степени тяжести.

В документе приводится информация об уничтожении на аэродромах двух самолетов специального назначения MC-130J. Также сообщается о получении повреждений вертолетом HH-60W, который попал под обстрел.

Ранее сообщалось, что расходы Соединенных Штатов на военную операцию против Ирана превысили 85 миллиардов долларов (около 6,22 триллиона рублей) за 79 дней боевых действий.