Iran War Cost Tracker оценил расходы США на операцию против Ирана в $85 млрд

США потратили $85 млрд на войну в Иране Iran War Cost Tracker оценил расходы США на операцию против Ирана в $85 млрд

Москва19 мая Вести.Расходы Соединенных Штатов на военную операцию против Ирана превысили 85 миллиардов долларов (около 6,22 триллиона рублей) за 79 дней боевых действий. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker, отслеживающий затраты в режиме реального времени.

Расчеты ресурса основаны на данных брифинга Пентагона для Конгресса США от 10 марта, где утверждалось, что за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил 11,3 миллиарда долларов (около 796 миллиардов рублей), а затем планировал расходовать еще по 1 миллиарду долларов (порядка 7,3 миллиарда рублей) ежедневно.

Как отмечает портал, ранее исполняющий обязанности заместителя министра армии США по финансовым вопросам Джулс Херст оценивал расходы на операцию примерно в 29 миллиардов долларов (свыше 2,1 триллиона рублей).

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Позднее Вашингтон объявил о режиме прекращения огня, однако Тегеран заявил, что не намерен признавать его продление в одностороннем порядке.

В Иране заявили, что Вашингтон и его союзники не должны совершать новых стратегических ошибок в отношении Исламской Республики. Тегеран решительно ответит на любое новое нападение на Иран.