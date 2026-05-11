США уже потратили на операцию против Ирана $77 млрд

Москва11 мая Вести.Стоимость военной операции США против Ирана превысила $77 млрд, сообщает портал Iran War Cost Tracker​​​. Операция началась 28 февраля.

По данным Пентагона, первые шесть дней военной операции обошлись в $11,3 млрд, в дальнейшем расходы составляют в среднем $1 млрд в день.

Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на конфликт с Ираном составили $25 млрд.

Однако американские СМИ сообщили, что заявленная сумма не учитывает расходы на восстановление американских военных объектов и замену поврежденного в войне с Ираном имущества. Реальные затраты оказались почти в два раза больше.