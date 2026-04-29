США уже потратили на войну с Ираном более $65 млрд

Расходы США на операцию против Ирана превысили $65 млрд США уже потратили на войну с Ираном более $65 млрд

Москва29 апр Вести.США уже потратили на войну с Ираном более $65 млрд, сообщает портал Iran War Cost Tracker. При этом наступил 59-й день военной операции, которую США и Израиль начали 28 февраля​​​.

Пентагон заявил ранее, что первые шесть дней войны с Ираном обошлись в $11,3 млрд, в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Вашингтон и Тегеран объявили 8 апреля о прекращении огня на две недели.

Между тем Пентагон добивается выделения более $200 млрд на продолжение войны с Ираном, сообщает газета The Washington Post (WP).