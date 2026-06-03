США потратили на войну с Ираном более $100 млрд IWCT: США потратили более $100 млрд на войну с Ираном

Москва3 июн Вести.Расходы США на военную операцию против Ирана превысили $100 млрд, сообщает портал Iran War Cost Tracker (IWCT).

Расчеты ресурса основаны на докладе Пентагона для Конгресса США от 10 марта. В докладе отмечено, что за первые шесть дней конфликта США потратили $11,3 млрд, а затем намерены расходовать по $1 млрд каждый день.

Между тем с начала войны с Ираном госдолг США вырос на $406 млрд. При этом администрация США пока не предоставила полных сведений о финансовых затратах на проведение военной операции против Ирана.

Газета The Financial Times написала, что из-за перебоев в поставках сырья на фоне войны на Ближнем Востоке американцы потратили на бензин в США почти на 40% больше, чем за тот же период 2025 года.