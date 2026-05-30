Госдолг США вырос с начала конфликта с Ираном на $406 млрд

Москва30 мая Вести.За три месяца военной операции США и Израиля против Ирана госдолг США вырос на $406 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Перед началом операции "Эпическая ярость" Минфин США назвал размер госдолга: к 27 февраля 2026 года госдолг составлял $38 трлн 769 млрд 805 млн.

К 28 мая размер госдолга США достиг $39 трлн 176 млрд 301 млн.

Таким образом, госдолг США увеличился за три месяца на $406,5 млрд.

При этом администрация США не предоставила полных сведений о финансовых затратах на проведение военной операции против Ирана и ее влиянии на долговую нагрузку страны.

По данным портала Iran War Cost Tracker, через три месяца после начала военной операции расходы США на ее проведение превысили $96 млрд.

Однако Пентагон озвучил существенно меньшую оценку: исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил в конце апреля, что затраты Вашингтона на военную операцию составили $25 млрд.

Между тем размер госдолга США превысил размер ВВП страны впервые со времени окончания Второй мировой войны.

При этом Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что размер госдолга США увеличится к 2027 году до 120% ВВП страны.