Джулс Херст: США израсходовали около $25 млрд на военную операцию против Ирана США потратили около $25 млрд на операцию "Эпическая ярость"

Москва29 апр Вести.И.о. заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст сообщил на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей, что Соединённые Штаты израсходовали примерно $25 млрд на военную операцию против Ирана, которую в официальных выступлениях упоминают как "Эпическая ярость".

По словам Херста, эти расходы отражают текущие потребности операции и предусмотрены в рамках соответствующих бюджетных назначений. Подробности о структуре расходов, сроках финансирования и дополнительных запросах в конгресс он пообещал представить в дальнейшем.