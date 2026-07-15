Затраты на операцию США в Иране могут оказаться втрое выше Операция в Иране может обойтись США в $100 млрд

Москва15 июл Вести.Затраты на военную операцию против Ирана обойдутся США в сумму от 80 до 100 миллиардов долларов, что почти втрое больше суммы, публично озвученной ранее Пентагоном. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

И. о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст заявлял, что расходы ВС США на конфликт на Ближнем Востоке оцениваются в 30 миллиардов. Однако он пояснил, что такая оценка была дана несколько месяцев назад.

15 июля Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана.