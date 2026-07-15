Москва15 июлВести.Затраты на военную операцию против Ирана обойдутся США в сумму от 80 до 100 миллиардов долларов, что почти втрое больше суммы, публично озвученной ранее Пентагоном. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
И. о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст заявлял, что расходы ВС США на конфликт на Ближнем Востоке оцениваются в 30 миллиардов. Однако он пояснил, что такая оценка была дана несколько месяцев назад.
15 июля Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана.