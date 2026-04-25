США потратили более $61 млрд на операцию против Ирана

Раскрыты расходы США на операцию против Ирана США потратили более $61 млрд на операцию против Ирана

Москва25 апр Вести.США потратили на военную операцию против Ирана более $61 млрд, сообщает Iran War Cost Tracker.

С начала операции на Ближнем Востоке прошли 55 дней. Таким образом, США тратят на военную операцию $11,5 тыс. в секунду.

Расчет опирается на доклад Пентагона, согласно которому США потратили $11,3 млрд за первые шесть дней операции.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран готов удовлетворить требования Вашингтона. По его словам, Иран готовит предложение для США.

Трамп не уточнил, с какими именно представителями Ирана США ведут переговоры.