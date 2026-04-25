Москва25 апрВести.США потратили на военную операцию против Ирана более $61 млрд, сообщает Iran War Cost Tracker.
С начала операции на Ближнем Востоке прошли 55 дней. Таким образом, США тратят на военную операцию $11,5 тыс. в секунду.
Расчет опирается на доклад Пентагона, согласно которому США потратили $11,3 млрд за первые шесть дней операции.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран готов удовлетворить требования Вашингтона. По его словам, Иран готовит предложение для США.
Трамп не уточнил, с какими именно представителями Ирана США ведут переговоры.