Расходы США на войну против Ирана перевалили за $51 миллиард

Москва15 апр Вести.Стоимость военной операции США против Ирана достигла 51 миллиарда долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

С момента начала конфликта на Ближнем Востоке прошло 45 дней. Согласно неофициальным подсчетам со стороны портала, расходы Вашингтона на боевые действия превысили 51 миллиард долларов.

Как заявляли в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), американская администрация ежедневно тратит на войну против Ирана 1,5 миллиарда долларов.

Иранская сторона оценивает причиненный ущерб, полученный в ходе атак Израиля и США на Исламскую Республику, в 270 миллиардов долларов и требует выплаты компенсаций за него, в том числе от арабских стран региона.

Меньше чем через две недели после начала операции - 13 марта - глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что война на тот момент обходилась американскому бюджету в 11 миллиардов долларов.