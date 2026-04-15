Москва15 апрВести.Стоимость военной операции США против Ирана достигла 51 миллиарда долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
С момента начала конфликта на Ближнем Востоке прошло 45 дней. Согласно неофициальным подсчетам со стороны портала, расходы Вашингтона на боевые действия превысили 51 миллиард долларов.
Как заявляли в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), американская администрация ежедневно тратит на войну против Ирана 1,5 миллиарда долларов.
Иранская сторона оценивает причиненный ущерб, полученный в ходе атак Израиля и США на Исламскую Республику, в 270 миллиардов долларов и требует выплаты компенсаций за него, в том числе от арабских стран региона.
Меньше чем через две недели после начала операции - 13 марта - глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что война на тот момент обходилась американскому бюджету в 11 миллиардов долларов.